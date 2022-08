La Feralpisalò riabbraccia D’Orazio e prolunga con Guerra

Attraverso un comunicato stampa pubblicato sui propri canali, la Feralpisalò ha annunciato il ritorno a Salò di Ludovico D’Orazio.

Di seguito il comunicato della società:

“Il club ha acquisito dalla S.P.A.L. – a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2023 – le prestazioni sportive dell’attaccante classe 2000, già protagonista con la maglia dei Leoni del Garda nella stagione 2020/2021 quando collezionò 35 presenze, segnando 6 reti.

A Ludovico, che vestirà la maglia numero 97, il più cordiale bentornato a Salò”.

Un ritorno importante per i salodiani che avranno sicuramente un valore aggiunto in più per giocare un campionato di vertice.

Non solo nuovi arrivi però per i verdeblù. Nei giorni scorsi, infatti, la Feralpisalò ha prolungato il contratto di Simone Guerra fino al 2024 garantendo così al mister Vecchi un giocatore fondamentale per il reparto offensivo e per tutta la squadra.

Fonte immagine: Feralpisalò (In foto Ludovico D’Orazio con il direttore sportivo Andrea Ferretti).