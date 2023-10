Feralpisalò, le parole del presidente Pasini dopo l’esonero di mister Vecchi

A poche ore dall’esonero di Stefano Vecchi dalla panchina della Feralpisalò, il presidente gardesano Giuseppe Pasini ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni per salutare il tecnico che ha guidato il club alla storica promozione in Serie B. Queste le sue parole:

“Mi dispiace molto. Quando un allenatore viene esonerato è sempre una piccola sconfitta di tutto il club. Adesso però dobbiamo pensare al nostro obiettivo e raggiungere il prima possibile la salvezza attraverso il lavoro e l'unità di tutti.

A Stefano non posso che estendere il ringraziamento di tutta la famiglia verdeblù: in questi due anni e mezzo ha fatto grandi cose e ha guidato il team in Serie B e per questo gliene saremo sempre grati: rimarrà nella storia della Società.

Il più grande in bocca al lupo a lui per un futuro ricco di soddisfazioni”.