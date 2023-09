Feralpisalò, operazione riuscita ad Alessio Da Cruz. Stop di cinque settimane per Ferrarini

Organico ridotto per la Feralpisalò che dovrà affrontare le prossime giornate senza due elementi importanti. Per almeno cinque settimane, il tecnico Stefano Vecchi non potrà contare su Gabriele Ferrarini che ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Circa tre mesi, invece, i tempi di recupero per Alessio Da Cruz che giovedì pomeriggio è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra. L’operazione - fa sapere il club gardesano - è stata eseguita nel dipartimento di Ortopedia, Chirurgia e medicina dello Sport di Amsterdam, diretto dal professor Kerkhoffs, ed è perfettamente riuscita.