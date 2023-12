Feralpisalò-Cremonese | Probabili formazioni e dove vederla in tv

La Feralpisalò torna al Garilli di Piacenza dove ospiterà la Cremonese. L’incontro, valido per la 17ª giornata di Serie BKT, è in programma sabato 16 dicembre alle ore 14

Pre partita

Situazione complicata per la Feralpisalò che ha vinto solo una delle prime 16 partite di questo campionato (4 pareggi e 11 sconfitte). I Leoni del Garda occupano pericolosamente l’ultimo posto della classifica a quota 7 punti, 6 in meno dell’Ascoli penultima. Come sottolineato anche in conferenza stampa dal tecnico Zaffaroni, i Leoni del Garda devono trovare punti per uscire al più presto dal difficile momento.

Situazione ben diversa per la Cremonese, invece, che è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite di Serie B contro squadre neopromosse (5 vittorie e 3 pareggi). In classifica, infine, i grigiorossi sono al quinto posto in piena zona play off con 29 punti realizzati.

Dove vederla

Feralpisalò-Cremonese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

Le probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti; Parigini, Balestrero, Hergheligiu, Di Molfetta, Martella; Compagnon, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Tuia, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.