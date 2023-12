Feralpisalò-Cremonese | I convocati e l’intervista del tecnico Zaffaroni

Dopo la sconfitta esterna subita a Terni, la Feralpisalò torna al Garilli di Piacenza dove ospiterà la Cremonese. L’incontro, valido per la 17ª giornata di Serie BKT, è in programma sabato 16 dicembre alle ore 14

Nel corso della conferenza stampa pre partita, mister Zaffaroni ha presentato così i temi della gara:

L'intervista pre partita

La situazione

“Tutte le parole di fiducia e sicurezza che abbiamo ricevuto in questa settimana vanno tradotte sul campo in termini di prestazione. Commettiamo ancora quegli errori che non ci permettono di portare a casa dei punti e quindi dobbiamo lavorare su questo. Poi per quanto riguarda l’entusiasmo e la voglia di uscire da questa situazione, assolutamente ci siamo ma è chiaro che bisogna poi fare quei miglioramenti che ti consentono di ottenere il risultato”.

Sulla Cremonese

“Sicuramente è una squadra forte però in questo momento, come ripeto spesso, dobbiamo guardare a noi. Il livello del campionato è molto alto e lo sappiamo ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sarà una partita molto fisica e dovremo reggere i duelli, lavorare tanto insieme, correre, aiutarci, collaborare e approfittare ogni situazione utile”.

Cosa deve esserci al gruppo?

“La qualità. Parliamo di un campionato di alto livello quindi è necessaria. Dobbiamo riuscire a sopperire alcune carenze con brillantezza e con l’unità”.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe.

Difensori: 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella.

Centrocampisti: 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 29

Verzeletti, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli.

Attaccanti: 9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Da Cruz, 14 Compagnon, 25 Sau, 70

Parigini, 91 La Mantia, 97 Felici.

Non disponibili: Camporese, Carraro, Ferrarini, Pilati e Voltan.

Squalificato: Letizia.

Gjyla e Pacurar saranno aggregati alla Primavera.