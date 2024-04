Feralpisalò-Cosenza | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo lo strepitoso successo maturato allo “Zini” contro la Cremonese, la Feralpisalò è pronta ad affrontare il Cosenza in una sfida importantissima che potrebbe valere il sorpasso in classifica. Una sfida, qu Sabato 6 aprile alle 18, infatti, i Leoni del Garda sfideranno i grigiorossi allo stadio “Zini” di Cremona.

Pre partita e precedenti

Il Cosenza si presenta alla sfida reduce dalla sconfitta casalinga contro il Brescia. In classifica i rossoblù occupano la quindicesima posizione a quota 34 punti, appena sopra alla zona play out ma a pari merito dello Spezia.

I gardesani, si trovano invece al penultimo posto della classifica con 30 punti, a meno 2 dalla zona play out e meno 4 dalla salvezza diretta.

Contro la Cremonese è arrivata la prima vittoria casalinga della Feralpisalò in Serie B,

Solo un precedente tra Feralpisalò e Cosenza in Serie B, un 1-1 risalente alla gara di andata del campionato corrente (4 novembre 2023): in quell’occasione, al gol del vantaggio calabrese di Michael Venturi rispose Karlo Butić.

I verdeblù hanno perso tutte le ultime quattro sfide in casa con una media di 2 gol subiti a partita, mentre la formazione calabrese ha vinto due delle ultime cinque trasferte.

Da una parte, la Feralpisalò è una delle tre squadre, assieme a Südtirol e Ternana, ad avere segnato meno gol (11) nel corso dei primi tempi di questa Serie B; dall’altra, il Cosenza è una delle tre compagini, con Spezia e Ascoli, ad avere realizzato meno reti (14) nei secondi tempi del torneo in corso.

Dove vederla

Feralpisalò-Cosenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 1 Pizzignacco, 18 Liverani, 61 Volpe. Difensori: 3 Tonetto, 17 Krastev, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella, 94 Letizia.

Centrocampisti: 6 Giudici, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 27 Hergheligiu, 39 Kourfalidis, 70 Attys. Attaccanti: 9 Butić, 11 Dubickas, 14 Compagnon, 28 Manzari, 91 La Mantia, 97 Felici, 99 Pietrelli.

Non disponibili: Balestrero, Carraro, Di Molfetta, Sau, Verzeletti e Voltan.

Diffidati: Balestrero e Pizzignacco.

Aggregato alla Primavera: Pacurar.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Zennaro, Fiordilino, Kourfalidis, Letizia; La Mantia, Dubickas. Allenatore: Zaffaroni.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, D’Orazio; Voca, Praszelik, Florenzi; Marras, Mazzocchi; Tutino. Allenatore: Viali.