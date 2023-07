Feralpisalò, sarà il Vicenza la prima avversaria in Coppa Italia

Il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24 è stato ufficializzato. Nel primo turno preliminare, i leoni del Garda saranno impegnati contro il L.R. Vicenza che ha beneficiato dai posti lasciati liberi dalle squadre non ammesse alla competizione. La partita si giocherà domenica 6 agosto alle ore 20 allo Stadio Garilli di Piacenza, che per questa stagione sarà la casa dei verdeblù. In caso di passaggio del turno, la sfida valida per i trentaduesimi sarà Torino-Feralpisalò, in programma lunedì 14 agosto alle ore 21:15 in diretta su Italia 1.