Il FeralpiSalò conquista i tre punti in pieno recupero: è 1 a 0 contro il Lecco

Il FeralpiSalò è tornato in campo per la prima partita del 2022 e ricomincia l’anno con una vittoria in extremis: il derby lombardo contro il Lecco finisce 1 a 0, il gol decisivo è di Guerra al 93’. Una sfida in cui la superiorità del FeralpiSalò è stata evidente per tutto il match ma, complici alcuni ottimi interventi del portiere avversario, agli uomini di mister Vecchi era mancato il piglio decisivo per il gol.

La spinta giusta arriva dalla panchina e le mosse dell’allenatore si sono rivelate vincenti: l’ingresso di Guidetti e Guerra cambiano la sfida. È proprio dai piedi di questi due giocatori che scaturisce l’azione del gol: Guidetti serve un assist perfetto per Guerra che colpisce di testa ed insacca, per lui si tratta del sesto centro stagionale.

In conferenza stampa mister Vecchi elogia il gruppo squadra: “Merito del gruppo, chi entra spesso è decisivo e determinante. Merito di Guerra, che ha sempre fatto tanti gol e va in panchina entrando poi con uno spirito importante. Sono contento che già alla prima di questo nuovo anno ci sia questo spirito. Sono stati 85 minuti a senso unico, abbiamo rischiato pochissimo e giocato una buona gara.”