Feralpisalò sconfitta di misura dal Cittadella. È crisi

L’appuntamento con la prima vittoria casalinga è ancora rimandato. Basta un gol, infatti, al Cittadella per espugnare il “Garilli” e condannare la Feralpisalò alla decima sconfitta in campionato.

La partita

L’avvio di gara è abbastanza equilibrato anche se i Leoni del Garda danno l’idea di poter mettere in difficoltà gli amaranto. La prima occasione è proprio a favore dei verdeblù e arriva al minuto 20: Di Molfetta calcia dal limite in diagonale, Kastrati non trattiene il pallone, Butic si getta sulla sfera, ma viene anticipato da Pavan di un nulla. Con il passare dei minuti gli ospiti alzano il ritmo e poco dopo la mezz’ora trovano il vantaggio: Salvi s’invola sulla destra e crossa al centro. Camporese devia il pallone di testa favorendo l’intervento di Pittarello che a sua volta tocca per Pandolfi. L’attaccante veneto riceve palla e da un metro batte un incolpevole Pizzignacco.

Il gol subito non scuote la squadra di mister Zaffaroni che fatica a costruire azioni offensive riuscendo a farsi vedere soltanto al 44’ con una conclusione sterile e centrale di Butic.

Nella ripresa Compagnon prova a suonare la carica sfiorando il gol con un bellissimo tiro a giro su cui Kastrati deve superarsi per deviare in angolo. Passano due minuti ed è Zennaro a mettere in apprensione la difesa avversario ma al momento del tiro è anticipato dal solito Pavan. Dopo le due sfuriate verdeblù il Cittadella torna a conquistare metri di campo sfiorando il raddoppio in due occasioni con Ceppitelli: al 18’ Pizzignacco è bravo a rubare palla all’attaccante granata, mentre al 23’ Martella s’immola salvando sulla linea di porta a portiere superato. Passato il momento di maggior vivacità, i ritmi della partita si abbassano nuovamente e senza troppe difficoltà il Cittadella si limita a gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

Feralpisalò ferma a sette punti e sempre più ultima in classifica con quattro punti di svantaggio da Spezia e Ternana. Proprio i rossoverdi saranno i prossimi avversari dei gardesani che ora più che mai devono fare punti.

Il tabellino

FERALPISALÒ - CITTADELLA 0-1

FERALPISALÒ (3-5-2). Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Camporese (46’ Tonetto); Parigini (65’ Felici), Zennaro, Fiordilino (87’ La Mantia), Di Molfetta (65’ Kourfalidis), Martella; Compagnon (66’ Sau), Butic. A disposizione: Minelli, Volpe, Hergheligiu, Balestrero, Da Cruz, Verzeletti, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Vita (71’ Kornvig), Branca, Amatucci (64’ Carriero); Cassano (64’ Baldini); Pittarello (66’ Magrassi), Pandolfi (81’ Maistrello). A disposizione: Maniero, Frare, Rizza, Cecchetto, Mastrantonio, Tessiore, Danzi. Allenatore: Gorini.

ARBITRO Feliciani di Teramo.

RETE: 33’ Pandolfi.

AMMONITI Fiordilino, Bergonzi - Salvi, Branca.

NOTE: Calci d’angolo 6-2. Recuperi: 1' - 5'.