Feralpisalò-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sabato 2 dicembre la Feralpisalò ospiterà il Cittadella allo stadio “Garilli” di Piacenza. L’incontro, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 14.

Pre partita

Sarà il primo incrocio in assoluto tra Feralpisalò e Cittadella. I Leoni del Garda sono attualmente ultimi in classifica a quota 7 punti e arrivano alla sfida reduci dalla sconfitta esterna contro il Como. Contro la formazione veneta, i verdeblù cercheranno punti salvezza e anche la prima vittoria casalinga.

Situazione diversa, invece, per i granata che stanno vivendo un ottimo stato di forma: tre vittorie consecutive e ottavo posto in classifica in piena zona play off.

Dove vederla

Feralpisalò-Cittadella sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio o, in alternativa, in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Bergonzi; Felici, Zennaro, Fiordilino, Martella; La Mantia, Compagnon. Allenatore: Zaffaroni.

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Pavan, Negro, Carissoni, Carriero, Danzi, Vita, Pandolfi, Maistrello, Cassano. Allenatore: Gorini.