Feralpisalò, i Leoni del Garda preparano la sfida con il Catanzaro

Nella giornata di giovedì 19 ottobre i Leoni del Garda hanno proseguito gli allenamenti in vista del prossimo impegno in trasferta contro il Catanzaro in programma sabato 21 ottobre allo stadio “Ceravolo” alle ore 16:15 (diretta su Sky Sport, Dazn, Now Tv).

Sotto un’incessante pioggia i verdeblù si sono sono allenati presso lo stadio salodiano “Lino Turina”. A eccezione di Camporese, Ferrarini e Tonetto che hanno svolto un lavoro differenziato, mister Vecchi ha guidato l’allenamento con la squadra al completo. In gruppo, infatti, erano presenti anche Braijan Gjyla e Christos Kourfalidis rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali under Under 17 dell’Albania e Under 21 della Grecia.

Dopo una prima fase di attivazione con l'uso di coni e ostacoli, il lavoro si è sviluppato con un riscaldamento attivo e dei torelli. La sessione è poi proseguita con esercizi di tattica d'attacco, focalizzando le percussioni offensive con movimenti "reparto vs reparto". A seguire tiri in porta e poi, in chiusura di sessione, la classica partitella.

Venerdì mattina i verdeblù svolgeranno l’allenamento di rifinitura e dopo il pranzo in gruppo si dirigeranno verso l'aeroporto per raggiungere Catanzaro.