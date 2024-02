Feralpisalò, il ds Andrea Ferretti: “Mercato difficile, ma sono soddisfatto”

La Feralpisalò ha chiuso l’ultimo giorno di mercato con due movimenti: in entrata è arrivato in prestito dal Trento Christopher Attys, centrocampista franco haitiano classe 2001, mentre in uscita i Leoni del Garda hanno salutato il giovane attaccante classe 2007 Brajan Gjyla ceduto in prestito al Sassuolo.

Il commento del direttore sportivo Andrea Ferretti

Un mercato attento, lungimirante e bilanciato quello dei verdeblù che hanno inserito sei nuovi giocatori a fronte delle medesime uscite.

Queste le parole del direttore sportivo Andrea Ferretti al termine della sessione invernale:

“È stato un mercato difficilissimo, ma di cui sono molto soddisfatto. Non abbiamo voluto fare rivoluzioni per la grande fiducia che ho in questo gruppo, sono arrivati giocatori giovani, di qualità che hanno grandi motivazioni, sempre con un occhio attento agli equilibri finanziari. Abbiamo lavorato anche in prospettiva acquistando Attys e Manzari che se faranno bene come ci aspettiamo potranno diventare un patrimonio della società. La Mantia aveva diverse richieste, ma insieme abbiamo deciso che rimanere era la scelta più giusta. Per noi è un giocatore importante che in questo girone di ritorno ci potrà dare molto. Gjyla è un’operazione importante per la nostra società, il ragazzo avrà modo di mettersi in luce in un club di A e crescere ulteriormente. Ora serriamo le fila e, tutti insieme, facciamo l’impresa".

Tutti i movimenti di mercato della Feralpisalò

ENTRATE

- 11 Edgaras DUBICKAS - 9 luglio 1998, dal Pisa SC 1909 (prestito), attaccante

- 17 Dimo KRASTEV - 10 febbraio 2003, da ACF Fiorentina (prestito), difensore

- 18 Luca LIVERANI - 2 giugno 1989, da US Alessandria (definitivo), portiere

- 70 Christopher ATTYS - 13 marzo 2001, da Ac Trento 1921 (prestito), centrocampista

- 28 Giacomo MANZARI - 21 settembre 2000, da Ascoli Calcio (prestito), attaccante

- 6 Luca GIUDICI - 10 marzo 1992, da Calcio Lecco 1912 (definitivo), centrocampista