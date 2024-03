La Feralpisalò cade di misura contro la capolista Parma

I Leoni del Garda giocano bene tenendo testa alla capolista Parma per larghi tratti della partita, ma alla fine sono gli uomini allenati da mister Pecchia a strappare la vittoria di misura (gol e highlights). Sotto di un gol alla mezz’ora (Mihaila), la Feralpisalò non s’è disunita trovando il pareggio con Dubickas al minuto 65. A rompere nuovamente l’equilibrio c’ha pensato però Estevez dopo soli tre minuti. Da quel momento tanto agonismo da parte dei gardesani senza trovare però la via del gol.

La Feralpisalò non muove la classifica e resta ferma al penultimo posto a quota 27 punti. I veredeblù torneranno in campo tra due settimane, dopo la pausa, lunedì 1 aprile, ospiti della Cremonese allo stadio “Zini”.

Il tabellino

FERALPISALÒ - PARMA 1-2

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Letizia (84’ Pietrelli), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (74’ Zennaro), Tonetto (74’ Giudici); Butic (56’ La Mantia), Manzari (56’ Dubickas). A disposizione: Liverani, Volpe, Krastev, Ceppitelli, Hergheligiu, Attys. Allenatore: Zaffaroni.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Zagaritis; Hernani (73’ Sohm), Cyprien (54’ Estevez); Man, Bernabè (79’ Camara), Mihaila (54’ Benedyczak); Bonny (73’ Charpentier). A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Colak, Partipilo, Coulibaly, Valenti. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

RETI: 65’ Dubickas - 29' Mihaila, 68’ Estevez.

AMMONITI: Fiordilino - Charpentier.

NOTE: Spettatori 2.833 (1.454 ospiti). Calci d'angolo 4-9. Recupero:0'-4'.