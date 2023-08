Feralpisalò, positivo l’ultimo test pre stagione

I Leoni del Garda hanno chiuso con una vittoria l’ultimo test pre stagione. In campo allo Stadio Comunale di Darfo Boario Terme, la Feralpisalò ha superato per 6 a 1 il Brusaporto e ora può concentrarsi all’esordio in Coppa Italia di sabato 5 agosto contro il Vicenza.

Mai in discussione la partita con la squadra di mister Vecchi in vantaggio dopo dodici minuti con Carraro che dal limite dell’area ha spedito la palla in rete. Poco dopo la mezz’ora Sau si scatena e serve tre assist perfetti ai suoi compagni. Il primo è per Felici per il raddoppio, poi manda in porta Di Molfetta per il terzo gol e infine, a pochi minuti dal termine della prima frazione, offre un ottimo pallone a Felici che mette a segno la personale doppietta portando il punteggio sul 4-0.

A inizio secondo tempo entrambi gli allenatori fanno numerosi cambi, ma il film della partita non cambia e al 54’ i Leoni del Garda allungano: Felici-Gjyla al limite dell’area, con il classe 2007 che serve Guerra bravo a piazzare un rasoterra nell’angolino sinistro della porta. Il Brusaporto riesce a trovare il gol della bandiera con Castelli intorno al quarto d’ora, ma il campo è sempre ben controllato dalla Feralpisalò che in più occasioni va vicina al gol. A mettere la parola fine alla sfida, dopo tanta insistenza, ci pensa Franzolini al 90’ con un preciso tiro rasoterra.

Buona prova allenante per la formazione gardesana che sabato farà il suo esordio in Coppa Italia al “Garilli” di Piacenza contro il Vicenza.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - BRUSAPORTO 6-1

FERALPISALÒ (4-3-3): Minelli (46’ Volpe); Verzeletti (62’ Ferrarini), Di Gennaro (62’ Ceppitelli), Bacchetti (46’ Pacurar), Martella (46’ Tonetto); Hergheligiu (46’ Franzolini), Carraro (46’ Musatti), Di Molfetta (46’ Giorgi); Gjyla (62’ Bergonzi), Sau (46’ Guerra), Felici (62’ Compagnon). A disposizione: Volpe, Ferrarini, Ceppitelli, Pacurar, Tonetto, Franzolini, Musatti, Giorgi, Compagnon, Guerra, Bergonzi. Allenatore: Vecchi.

BRUSAPORTO (3-5-2): Aceti (46’ Passeri), Beretta (46’ Albani), Consonni, Seck; Micheli (46’ Brescia), Previtali, Invernizzi, Albani (46’ Bellini), Castelli (46’ Manzi); Selvatico (46’ Rossi), Ferraroli (46’ Bonacina). A disposizione: Passeri, Albani, Previtali, Rosa, Brescia, Bonacina, Ghislandi, Valenti, Toraldo, Rossi, Bellini. Allenatore: Brognoli.

ARBITRO: Marra di Mantova

RETI: 12’ Carraro (F), 32’ e 44’ Felici (F), 37’ Di Molfetta (F), 54’ Guerra (F), 61’ Castelli (B), 90’ Franzolini (F)

NOTE: Calci d’angolo: 10-0. Fuorigioco: 2-0. Recupero: 0’-0’.