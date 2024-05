Feralpisalò-Brescia 2-2: derby pirotecnico. Gol e highlights

Il derby tra Feralpisalò e Brescia si conclude con un emozionante pareggio 2-2, ma nessuna delle due squadre può davvero gioire del risultato. Da una parte i gardesani, che strappano un punto importante rosicchiando terreno ai concorrenti diretti per i playout come Bari, Ternana e Ascoli, ma restano a quattro punti dalla zona playout. Dall’altra i biancazzurri, che restano in zona playoff scivolando però all’ottavo posto con due punti di vantaggio sul nono posto, ora occupato dal Südtirol.