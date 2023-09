Feralpisalò, Brajian Gjyla Leone del Garda fino al 2026

Feralpisalò e Brajian Gjyla proseguiranno insieme il loro cammino per altre tre stagioni. Nato a Iseo il 26 aprile 2007 e con doppia cittadinanza, italiana e albanese, Brajian Gjyla è cresciuto nel settore giovanile verdeblù sin dalla categoria Under 11. Con il club gardesano ha poi fatto tutta la trafila fino all’esordio con la prima Squadra in Serie B in occasione della sfida disputata allo stadio “Tardini” contro il Parma. Il giovane attaccante è subentrato al minuto 85 a Martella diventando il primo 2007 a giocare in serie cadetta.

Queste le prime parole di Brajian Gjyla dopo aver sottoscritto il contratto che lo legherà ai Leoni del Garda fino al 30 giugno 2026:

“È il mio primo accordo da professionista e sono molto emozionato. Ringrazio i miei compagni, i tecnici e i dirigenti del Settore giovanile per avermi aiutato a crescere, e mister Vecchi e il direttore Ferretti per l’opportunità.

Questo club mi ha dato fiducia sin dalle prime categorie e ho sempre potuto esprimere le mie qualità. Essere stato aggregato alla Prima squadra già dal ritiro estivo, quest’anno, mi dà grande responsabilità e voglia di ripagarla ogni singolo minuto con totale dedizione in allenamento e in qualsiasi scelta di mister e club.

Lavorerò con umiltà e a testa bassa per imparare da giocatori che qui hanno fatto la storia della società e che hanno già un’importante carriera, e che nello spogliatoio mi hanno accolto bene, sostenendomi e dandomi ogni giorno esempi da seguire”.