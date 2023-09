Feralpisalò e Avis nazionale unite per solidarietà

Lo spirito sociale della Feralpisalò prosegue anche in Serie B. La nuova iniziativa che coinvolge il club gardesano è il progetto “Darei tutto per te” realizzato in collaborazione con Avis nazionale. Un “patto di sangue” tra le due realtà che hanno deciso di unirsi per sensibilizzare la cittadinanza sulle donazioni.

Il progetto coinvolgerà anche tutte le altre piazze d’Italia in cui i leoni del Garda andranno a giocare, mirando al coinvolgimento di tifosi e cittadini. Nel dettaglio, il club donerà due maglie ufficiali. La prima maglia verrà consegnata in sede Avis prima dell’incontro di campionato, la seconda sarà assegnata tramite estrazione ad un donatore.

“Un progetto in linea con l’identità di Feralpisalò - le dichiarazioni di Matteo Oxilia, direttore comunicazione dei Leoni del Garda - che anche in Serie B vuole mantenere viva la propria volontà di trasmettere valori e di farsi conoscere per l’approccio sociale che da sempre la contraddistingue. I progetti di restituzione e responsabilità sono il fil rouge che abbiamo sempre seguito e, a maggior ragione quest’anno, vogliamo proseguire su questo percorso che permette di raccontare una Feralpisalò sempre attenta, sensibile ed inclusiva”.

Soddisfatta anche la responsabile Ilenia Setola, direttore operativo e marketing di Feralpisalò: “Ringraziamo Avis nazionale per la concessione di questo patrocinio. Contare sul loro supporto è un onore e ci dà ulteriore appeal nei confronti dei nostri portatori d’interesse, sempre più coinvolti e attratti anche e soprattutto dal nostro approccio ad un calcio che vuole ragionare ben oltre il singolo match”.

Queste, invece, le parole di Gianpietro Briola, presidente dell’Avis nazionale, che ha voluto concedere il patrocinio a un percorso che inaugura l’impegno valoriale del club verdeblù anche in Serie B: “Da oltre novant’anni AVIS è testimone di salute e benessere, valori che ben si coniugano con gli stili di vita sani e corretti e bene si declinano nella pratica dello sport - le parole di Briola - ecco perché abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta della Feralpisalò di collaborare assieme alla promozione della donazione come gesto volontario, anonimo, gratuito, periodico, associato e responsabile. Siamo lieti di aprire le porte delle nostre sedi territoriali a questa squadra che, già in altre occasioni, ha dimostrato una spiccata sensibilità verso i progetti sociali. Siamo, infatti, convinti che attraverso queste iniziative possiamo amplificare il nostro messaggio e raggiungere ampie fasce della popolazione, in particolare giovani, che vanno più che mai sensibilizzati ed educati ai principi di salute e rispetto e all’importanza di compiere questo gesto semplice, ma fondamentale per la sopravvivenza di molti pazienti”.