Feralpisalò, il progetto “Darei tutto per te” fa tappa a Brescia

Questa mattina il direttore tecnico dei Leoni del Garda, Elia Legati, ha dato continuità al progetto di sensibilizzazione “Darei tutto per te” che che gode del patrocinio di Avis Italia. Dopo Parma e Ascoli, l’iniziativa ha coinvolto anche la sede provinciale di Brescia mirando al coinvolgimento di tifosi e cittadini per sensibilizzare i cittadini sul tema delle donazioni di sangue e plasma. Accolta dal presidente, Gabriele Pagliarini e dal coordinatore attività e responsabile gestione qualità, Michela Riva, la delegazione del club verdeblù ha donato due maglie del team Dcps “Senza di me che gioco è?”, la prima scuola calcio italiana dedicata al benessere emozionale di ragazzi con disabilità cognitiva, nata nel 2015.

Entusiasta del percorso il presidente di Avis Italia, Gianpietro Briola, che ha commentato così l’iniziativa:

“Da oltre novant’anni AVIS è testimone di salute e benessere, valori che ben si coniugano con gli stili di vita sani e corretti e bene si declinano nella pratica dello sport. Ecco perché abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta della Feralpisalò di collaborare assieme alla promozione della donazione come gesto volontario, anonimo, gratuito, periodico, associato e responsabile. Siamo lieti di aprire le porte delle nostre sedi territoriali a questa squadra che, già in altre occasioni, ha dimostrato una spiccata sensibilità verso i progetti sociali. Siamo, infatti, convinti che attraverso queste iniziative possiamo amplificare il nostro messaggio e raggiungere ampie fasce della popolazione, in particolare giovani, che vanno più che mai sensibilizzati ed educati ai principi di salute e rispetto e all’importanza di compiere questo gesto semplice, ma fondamentale per la sopravvivenza di molti pazienti”.