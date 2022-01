FeralpiSalò attivo sul mercato: arriva Siligardi

Il FeralpiSalò ha reso noto l’acquisto di Luca Siligardi, giocatore di esperienza e di peso che andrà a migliorare il reparto offensivo della squadra guidata da mister Vecchi. Classe 1988, compirà 34 anni quest’anno. Il ruolo naturale è quello di ala destra, però è molto duttile e può ricoprire anche la fascia sinistra ed eventualmente interpretare il ruolo di seconda punta.

Il giocatore si è presentato in conferenza stampa ringraziando la società per la fiducia accordatagli e sottolinea la sua totale disposizione al gruppo:

"Ringrazio la Feralpisalò e il presidente Pasini per avermi dato questa opportunità. E' stato uno scegliersi reciproco, questo club sta crescendo tantissimo e lo ringrazio, so che trovare la quadra di alcune situazioni non è semplice. In C è la soluzione migliore che potessi accettare. Io sto bene, sono integro, parlerò col mister del mio ruolo ma ho una grande voglia di tornare a giocare. Parlerà il campo. Qui conosco già Luppi e Pisano, con me all'Hellas. Da parte mia dovrà esserci tanta umiltà e mi metterò a totale disposizione del gruppo"