Vittoria e testa della classifica per la Feralpisalò

Serie C Girone A

Squadra in casa FeralpiSalò

La Feralpisalò torna alla vittoria e complice il pareggio casalingo della Pro Sesto contro la Juventus Next Gen torna in vetta alla classifica a quota 47 punti appaiata proprio alla formazione milanese.

I leoni del Garda partono forte aggredendo sin dalle prime battute di gioco un Arzignano in difficoltà a contenere la manovra offensiva salodiana. La formazione di mister Vecchi crea molte occasioni e poco dopo la mezz’ora arriva il meritato vantaggio: al 32’ Salines sradica palla al limite, la sfera arriva a Siligardi che di sinistro calcia forte superando Saio.

Nella ripresa l'Arzignano prova a reagire, ma le occasioni migliori sono sempre a tinte verdeblù: prima ci prova di testa Balestrero tutto solo, poi Guerra colpisce il palo e infine una clamorosa occasione sciupata da Buti? nei minuti di recupero. Dopo tre turni senza vittorie, i gardesano tornano a conquistare tre punti preziosi per la classifica e per affrontare al meglio il prossimo impegno sabato 18 gennaio in trasferta a Seregno contro il Sangiuliano City.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Vecchi rilasciate al termine della partita: “Abbiamo fatto una buonissima prestazione contro una squadra molto organizzata. Siamo arrivati davanti alla porta diverse volte e siamo riusciti a realizzare una delle occasioni che ci siamo creati. La strada è quella giusta e ci permette di tornare in testa alla classifica. Da oggi inizia la parte finale della stagione ed è quella più importante. Mancano 11 partite ed ognuna sarà fondamentale”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - ARZIGNANO V. 1-0

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Salines, Pilati, Bacchetti, Panico (88’ Tonetto); Hergheligiu, Carraro (88’ Di Gennaro), Balestrero; Siligardi (77’ Zennaro), Pittarello (67’ Pittarello), Voltan (77’ Guerra). A disposizione: Volpe, Venturelli, Bergonzi, Musatti, Palazzi, Di Molfetta, Icardi, Pietrelli. All. Vecchi

ARZIGNANO: Saio, Lattanzi, Bordo (87’ Nchama), Grandolfo (61’ Parigi), Gemignani, Barba (87’ Lunghi), Piana, Antoniazzi, Tremolada (61’ Fyda), Belcastro (61’ Fantacci), Milillo. A disposizione: Morello, Pigozzo, Casini, Molnar, Cester, Bonetto. All. Bianchini

Arbitro: Maria Marotta della sezione di Sapri

RETI: 32’ Siligardi.

AMMONIZIONI: Carraro - Tremolada, Fyda.

NOTE: Angoli 4-1. Recupero 0’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.