Feralpisalò vs Arzignano: i convocati di mister Stefano Vecchi

Nella sfida valida per la 27ª giornata del campionato di Serie C, la Feralpisalò ospiterà allo stadio cittadino “Lino Turina” l’Arzignano. Lontani dalla vittoria da tre turni (una sconfitta e due pareggio a reti inviolate), i leoni del Garda sono chiamati ai vincere per restare nelle prime posizioni del girone e magari balzare anche in testa visti i risultanti altalenanti delle avversarie. A opporsi ci sarà l’Arzignano, ottavo in classifica a quota 38 punti, che sta vivendo un ottimo stato di forma testimoniato dalla vittoria casalinga per 3 a 1 contro il Pordenone.

Queste le parole del tecnico Stefano Vecchi al termine della rifinitura: "Domani incontriamo una squadra tosta, quadrata e ben organizzata. Si vede che dietro c’è mentalità e un grande progetto. Noi dobbiamo cercare di ripartire con una vittoria. Le prestazioni non mancano e non sono mai mancate, forse quello che ci manca è un po’ di lucidità sotto porta. Dobbiamo essere bravi a toglierci dalla testa la pressione e continuare in modo tranquillo il nostro percorso, i gol arriveranno. Perdiamo il capitano per una ventina di giorni, però torna Di Molfetta. Abbiamo tante opportunità per la formazione, vedremo domani chi schierare”.

Di seguito la lista dei convocati diramata dal mister Stefano Vecchi:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 14 Panìco, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello*, 17 Guerra*, 23 Voltan, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.