Seconda sconfitta consecutiva per la Feralpisalò

Il gol di Guerra illude la Feralpisalò che subisce la rimonta dell’Arzignano e cade per la seconda volta consecutiva in campionato. La partita è molto equilibrata, ma al 22’ la Feralpisalò trova il guizzo vincente per portarsi in vantaggio: punizione dalla trequartiste di Siligardi e gran co,po di testa di Guerra che realizza il suo primo centro stagionale. I leoni del Garda provano ad allungare il distacco, ma Cernigoi prima e Balestrero poi sciupano due grandi occasioni in contropiede. I verdeblù vanno così all’intervallo in vantaggio, ma dopo dieci minuti dall’avvio della ripresa l’Arzignano trova il gol del pareggio con una sfortunata deviazione in porta di Legati su cross di Antoniazzi. Passano altri dieci minuti e l’Arzignano mette la freccia del sorpasso sulla Feralpisalò: cross da sinistra, Fyda anticipa Becchetti e deposita in rete. Al 36’ i padroni di casa sprecano una ghiotta occasione per chiudere la partita con Tremolada che ben lanciato in profondità entra in area, ma a tu per tu con PIzzignacco manca lo specchio della porta. La partita resta aperta così la Feralpisalò tenta l’assalto finale. Balestrero è il più ispirato, ma pecca di imprecisione. Nell’ultimo minuto di recupero Legati Pietrelli ha l’opportunità di acciuffare il pari, ma da un metro calcia sopra la traversa. Con la palla che finisce alta l’arbitro fischia la fine della partita che sancisce la vittoria dell’Arzignano sulla Feralpisalò.

La Feralpisalò non trova la vittoria da tre giornate, ma già mercoledì 19 potrà riscattarsi al “Lino Turina” di Salò per il turno infrasettimanale contro il Sangiuliano City.

IL TABELLINO

ARZIGNANO VALCHIAMPO - FERALPISALÒ 2-1

ARZIGNANO: Volpe, Molnar, Bordo (68’ Casini), Grandolfo (61’ Fyda), Cester (61’ Tarvido), Gemignani (74’ Davi), Cariolato, Barba, Antoniazzi, Bonetto, Parigi (61’ Tremolada). A disposizione: Pigozzo, Saio, Gning, Casini, Nchama, Zanella, Bontempi, Piana, Lunghi, Grosso. Allenatore: Bianchini.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Bacchetti, Legati (83’ Pietrelli), Dimarco; Palazzi (59’ Zennaro), Carraro (38’ Icardi), Balestrero; Siligardi (69’ D’Orazio), Guerra, Cernigoi (69’ Pittarello). A disposizione: Neri, Ferretti, Tonetto, Benedetti, Pilati, Verzeletti, Salines. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Perri di Roma 1.

ASSISTENTI: D’Ascanio di Roma 2; Fratello di Latina.

RETI: 22’ pt Guerra (F), 10’ st autogol Legati (F), 20’ st Fyda (A).

AMMONIZIONI: Molnar (A), Cernigoi (F), Zennaro (F), Cariolato (A), Bacchetti (F), Icardi (F).

NOTE: Angolo 1-8. Recupero 1’- 5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.