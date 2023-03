La Feralpisalò prepara la sfida al Trento

I Leoni del Garda sono scesi in campo questa mattina per una nuova sessione di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato valido per la 34ª giornata di campionato e in programma sabato 25 alle ore 14:30 a Trento allo stadio Briamasco.

Sul campo dell’antistadio Amedei, la squadra ha iniziato l’allenamento con una prima fase di riscaldamento e di attivazione, seguita poi da torello. La seconda fase è stata dedicata a esercizi di rapidità e velocità, per poi passare ad esercitazioni sulla fase di costruzione. I verdeblù hanno concluso la sessione con una partitella.

Venerdì mattina, infine, i verdeblù svolgeranno la rifinitura sul campo dello stadio Turina e poi partiranno per Trento.

Fonte immagine: Feralpisalò.