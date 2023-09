Feralpisalò, doppia seduta per i Leoni del Garda

Doppia seduta per i Leoni del Garda che oggi sono tornati ad allenarsi agli ordini del tecnico Stefano Vecchi. Sul campo dello stadio “Lino Turina” di Salò, in mattinata i verdeblù hanno svolto dei lavori di forza per poi passare alla ricoordinazione con esercizi tattici in campo. Il pomeriggio, invece, dopo una prima fase di attivazione ludica, i ragazzi hanno svolto delle esercitazioni tecniche con focus dedicato ai tiri in porta e hanno poi concluso l'allenamento con una partitella a pressione.

Mercoledì pomeriggio i Leoni del Garda proseguiranno il percorso di avvicinamento alla sfida contro il Modena in programma sabato 16 settembre alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza e valida per la 5ª giornata del campionato di Serie B.