FeralpiSalò alla prova del nove in serie C: sfida al Giana Erminio nella 13esima giornata

Il FeralpiSalò scende in campo domani, ore 17.30, per la tredicesima giornata del campionato di serie C, girone A. La squadra sfida il Giana Erminio, l’arbitro dell’incontro è il signor Bitonti e gli assistenti sono Pellino e Licari.

È il momento migliore della stagione per il FeralpiSalò: la squadra arriva dai successi contro Trento e Padova e dal pareggio esterno contro la Triestina, tre tra le squadre più quotate per la vittoria finale. Se da un lato perciò il momento è splendido, dall’altro c’è il rischio che la squadra possa sottovalutare l’impegno contro il Giana Erminio e interrompere così la striscia dei risultati utili consecutivi.

In settimana Balestrero, centrocampista del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la propria stagione e quella della sua squadra. Relativamente ai prossimi impegni, ha sottolineato come le due gare consecutive casalinghe non possano essere sbagliate, evidenziando come rappresentino un crocevia importante per la stagione in corso.

La squadra ospite arriva invece da un periodo decisamente negativo: la vittoria manca dalla sesta giornata, quando in trasferta riuscì ad imporsi per 1 a 0 contro la Juventus U23. Da quel momento solo , in particolare due sconfitte e quattro pareggi.