Vittoria Feralpisalò all’esordio contro l’Albinoleffe

Buona la prima per la Feralpisalò che sbanca l’Albinoleffe Stadium di Zanica grazie a una vittoria di corto muso per 1 a 0. A deciderla nella ripresa è Pittarello, entrato da pochissimi minuti, bravo a concretizzare nel migliore dei modi l’assist di Guerra.

PRIMO TEMPO. La Feralpisalò parte forte e dopo un minuto trova la prima occasione con un tiro di Zennaro dal limite dell’area che sfuma di poco sopra la traversa. La partita è vivace e con il passare dei minuti si aprono più spazi che i padroni casi che provano a sfruttare con Tomaselli prima e Manconi poi, senza però trovare il gol. Al 28’ i leoni del Garda hanno l’occasione per sbloccare la partita: Simone Guerra riceve da Icardi e calcia in porta mancando di un nulla la porta. Poco prima dello scadere Guerra ha nuovamente l’occasione per segnare, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa.

SECONDO TEMPO. Anche nella seconda frazione di gioco la Feralpisalò comincia forte e ci prova dopo pochissimi minuti: angolo di Siligardi, Salines riceve e calcia trovando però la pronta opposizione del portiere. I padroni di casa si fanno vedere al 52’ con Gu?u, ma la palla sfuma alla destra del palo. I gardesani iniziano a guadagnare campo e al 70’ riescono finalmente a portarsi in vantaggio: ripartenza guidata da D’Orazio sulla destra, palla per Guerra che mette in mezzo con un delizioso esterno destro per Pittarello che di testa insacca segnando l’uno a zero per i verdeblù. La Feralpisalò non demorde e dopo pochi minuti costruisce l’azione che potrebbe valere il raddoppio: calcio d’angolo di Di Molfetta, Balestrero riceve e colpisce di testa ma la palla prende la traversa. A un minuto dal novantesimo Pittarello veste i panni di uomo-assist per Guerra che però manca il raddoppio per un nulla. L’Albinoleffe non molla e nei minuti di recupero ci provano su azione d’angolo, ma la difesa verdeblù regge l’assalto e conquista i primi tre punti della stagione.

Buon esordio per la squadra di mister Vecchi contro un avversario non certo facile. I leoni del Garda scenderanno nuovamente in campo sabato 10 settembre alle stadio “Lino Turina” di Salò contro la Pro Patria.

Queste le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi al termine della partita.

“Un buonissimo risultato. È stata una prestazione di grande volontà e questo è un ottimo segnale. Ho visto una squadra molto volenterosa, sia in fase difensiva che offensiva. Non siamo stati bellissimi a livello di gioco, come siamo abituati ad essere, siamo mancanti un po’ nella fase di costruzione e abbiamo commesso degli errori. Dobbiamo ritrovarci sotto questo punto di vista però è stata indubbiamente una grande prestazione, dove abbiamo concesso pochissimo”.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE - FERALPISALÒ 0-1

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pagno; Miculi, Gelli J., Milesi; Tomaselli (13’ st Poletti), Giorgione (31’ st Zoma), Gelli F., Piccoli (31’ st Doumbia), Gu?u; Manconi, Cocco (38’ st Cori). A disp.: Facchetti, Taramelli, Saltarelli, Marchetti, Muzio, Ntube, Rosso, Genevier. All.: Biava.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Legati, Salines (40’ st Tonetto); Balestrero, Zennaro (21’ st D’Orazio), Icardi (3’ st Di Molfetta); Siligardi (21’ st Carraro); Guerra, Cernigoi (21’ st Pittarello). A disp.: Neri, Ferretti, Musatti, Bacchetti, Pilati, Pietrelli. All.: Vecchi.

ARBITRO: Renzi di Pesaro

ASSISTENTI: Pasqualetto di Aprilia; Jorgji di Albano Laziale.

IV UFFICIALE: Kumara di Verona.

MARCATORI: 70’ Pittarello.

AMMONITI: Miculi (A), Salines (F), Gelli J. (A), Zennaro (F), Benedetti (F), D’Orazio (F).

NOTE: Angoli: 8-5. Recupero: 0’ + 5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.