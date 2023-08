Feralpisalò, al “Garilli” passa il Südtirol

Sconfitta amara per i Leoni del Garda alla prima sfida casalinga in Serie B. Al “Garilli” di Piacenza, infatti, il Südtirol s’è imposto con il risultato di due a zero.

Nei primi minuti di gioco gli altoatesini giocano meglio mettendo in difficoltà i verdeblù in due occasioni ravvicinate. La formazione di mister Vecchi prova a farsi vedere in fase offensiva al 20’ ma a passare in vantaggio sono gli ospiti tre minuti più tardi: Pizzignacco è provvidenziale su Casiraghi, ma sulla respinta non può nulla sul mancino di Odogwu. I biancorossi cercano il raddoppio, ma il risultato regge fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa i Leoni del Garda trovano il gol con La Mantia su cross di Bergonzi, ma l’arbitro annulla tutto per un fallo commesso dall’ex attaccante della Spal ai danni di Giorgini. I verdeblù ci riprovano alla mezz’ora con Carraro ì, ma la sua conclusione è deviata in area e si spegne in corner. Con il passare dei minuti il ritmo di gioco cala e il Südtirol ne approfitta allungando il vantaggio: da sinistra Casiraghi mette la palla al centro dove arriva Merkaj che di testa batte Pizzignacco.

Nei minuti finali non succede più nulla e la partita si avvia senza emozioni al triplice fischio.

Seconda sconfitta per la Feralpisalò che mercoledì 29 agosto tornerà in campo nel turno infrasettimanale in casa dell’Ascoli.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ- SÜDTIROL 0-2

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli (55’ Pilati), Bacchetti, Martella (81’ Tonetto); Hergheligiu (81’ Butic), Carraro, Balestrero; Compagnon (63’ Felici), La Mantia, Sau (63’ Di Molfetta). A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Verzeletti, Musatti, Franzolini, Gjyla. Allenatore: Vecchi.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davì; Rover (77’ Pecorino), Tait, Kofler (46’ Broh), Casiraghi; Rauti (46’ Merkaj), Odogwu (72’ Lonardi). A disposizione: Drago, Dregan, Cagnano, Ghiringhelli, Shiba, Ciervo, Cisco. Allenatore: Bisoli.

ARBITRO: Gualtieri di Asti.

ASSISTENTI: Di Giacinto; Bitonti.

RETI: 23' Odogwu, 82’ Merkaj.

AMMONITI: Compagnon, Ceppitelli, Legati (dalla panchina) - Masiello, Odogwu, Davì.

NOTE: Recupero: 6’ pt; 7’ st. Spettatori: 557 totali (77 ospiti).