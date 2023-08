Feralpisalò, le dichiarazioni di mister Vecchi e i convocati contro il Vicenza

Domenica 6 agosto alle ore 20, la Feralpisalò inaugurerà ufficialmente la stagione giocando il turno preliminare di Coppa Italia. Allo stadio “Garilli” di Piacenza, i Leoni del Garda sfideranno il Vicenza rimaneggiato dalle numerose assenze di giocatori colpiti dalla gastroenterite. In caso di passaggio del turno, il prossimo avversario sarà il Torino.

Nuova stagione, si ricomincia. Alla vigilia del primo impegno ufficiale dei Leoni del Garda ha parlato alla stampa mister Stefano Vecchi. Appuntamento domani alle ore 20 allo Stadio Garilli di Piacenza per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa contro il L.R. Vicenza.

Queste le parole rilasciate dal tecnico Stefano Vecchi:

“Domani inizia ufficialmente la nostra stagione. Sarà una sfida difficile però ci sarà utile per capire a che punto siamo. Il campionato di Serie B iniziamo molto prima rispetto a quello di C e a come siamo di solito abituati. Abbiamo fatto una buona preparazione, 4 settimane di ritiro intense che ci hanno permesso di mettere benzina nelle gambe. Abbiamo qualche piccolo problemino, piccolo infortuni che speriamo di risolvere il prima possibile, ma per domani siamo pronti”.

La lista dei convocati per l’esordio ufficiale in Coppa Italia:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI

2 Ferrarini, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 15 Di Gennaro, 23 Ceppitelli, 29 Verzeletti, 66 Bergonzi, 87 Martella;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 21 Carraro (C), 27 Hergheligiu, 36 Franzolini;

ATTACCANTI

10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 17 Guerra, 25 Sau, 77 Gjyla, 97 Felici.