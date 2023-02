Feralpi rimontata al “Turina” dal Pordenone

È successo tutto in due minuti tra Feralpisalò e Pordenone con la formazione ospite che ha risposto al vantaggio dei gardesani a pochi minuti dallo scadere della prima frazione di gioco.

In avvio di gara il Pordenone pressa alto la squadra di mister Vecchi che subisce il forcing avversario. Al Pizzignacco è chiamato a un grande intervento sul diagonale di Pinato e poi ferma Burra che si era avventato sulla respinta. Al 25’ lo stesso Burrai è atterra Pittarello involatosi da solo verso l’area, ma l’arbitro sventola soltanto il cartellino giallo al giocatore friulano. Nel finale del primo tempo la partita si accende quando al 43’ il direttore di gara fischia un rigore per la Feralpisalò per un tocco di mano di Candellone. Dagli undici metri si presenta Pittarello che calcia forte centrale battendo Martinez. Dopo due minuti, però, il Pordenone ristabilisce la parità con Pinato, bravo a girarsi in area e a superare il Pizzignacco.

Nella ripresa domina l’equilibrio con entrambe le squadre con riescono a trovare il varco giusto per l’affondo. Al quarto minuto di recupero Edera ha sulla testa il pallone che potrebbe beffare i leoni del Garda, ma l’estremo difensore verdeblù è attento a salva lo specchio della porta.

La Feralpisalò sale a quota 51 punti e resta al comando della classifica appaiata alla Pro Sesto e al Lecco in attesa della prossima sfida in programma domenica alle 17:30 a Meda contro il Renate.

Queste le parole del tecnico Stefano Vecchi al termine dell’incontro:

“È un buon pareggio, che ci permette di rimanere lì in classifica. Sono contento della prestazione dei ragazzi che non hanno mai mollato. Usciamo da una settimana difficile, con diversi acciacchi, ma ho visto in campo tanta voglia e tanta grinta. In questo campionato si fa fatica a vincere contro l’ultima in classifica, figuriamoci contro una squadra formata per vincere il girone. È un campionato così, mancano ancora tante partite”.

IL TABELLINO

FERALPISALO’-PORDENONE 1-1

FERALPISALO’: Pizzignacco, Salines, Pilati, Di Gennaro, Tonetto (73’ Panico), Hergheligiu (70’ Icardi), Carraro, Balestrero, Zennaro (86’ Pietrelli), Siligardi (70’ Voltan), Pittarello. A disp: Volpe, Venturelli, Bergonzi, Musatti, Bacchetti, Sau. All. Vecchi.

PORDENONE: Martinez, Bruscagin, Ajeti, Negro, Benedetti, Pinato (64’ Zammarini), Burrai, Torrasi (89’ Edera), Dubickas (89’ Gucher), Piscopo (72’ Deli), Candellone (64’ Palombi). A disp: Festa, Giust, Andreoni, Giorico, Magnaghi, La Rosa, Ingrosso, Pirrello. All. Di Carlo.

ARBITRO: Panettella di Bari.

RETI: 43’ rig. Pittarello - 45’ Pinato.

AMMONITI: Salines, Balestrero - Burrai, Negro.

ESPULSI: Lovisa (Ds Pordenone) per proteste

NOTE: Angoli 2-7. Recupero 1’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.