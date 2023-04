Femminile: vittoria in laguna per il Lumezzane

Le rossoblù di mister Mazza espugnano il campo del Venezia con una prova maiuscola terminata come il punteggio di 4 a 2. Avvio di gara in quinta per il Lumezzane che dopo un minuto è già in vantaggio con Appiah, brava a sfruttare al meglio un corto passaggio delle padrone di casa e a depositare in rete. Il vantaggio dura poco perchè al 10’ il Venezia trova un fortunoso pareggio su autogol di Belotti. Nemmeno il tempo di esultare il Lume è nuovamente in vantaggio, ancora con Appiah che lanciata in velocità riceve palla e una volta entrata in area salta il portiere segando sua seconda rete. Le padrone di casa non ci stanno e al 23’ riportano la partita in equilibrio con Tomasi che di testa supera Gritti. Sul finire della prima frazione di gioco Velati non sfrutta due nitide occasioni e le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di due pari.

Nella ripresa è il Lumezzane a fare la partita, mentre il Venezia si chiude e provando a difendersi. Alla mezz’ora di gioco, però, le rossoblù tornano meritatamente in vantaggio Daleszczyk che da calcio piazzato spedisce la palla sotto la traversa. A sei minuti dal termine Velati chiude definitivamente i conti riscattando le occasioni sciupate nel primo tempo.

Domenica 23 aprile il Lumezzane scenderà in campo per ospitare l’Orvieto tra le mura amiche dello stadio “Tullio Saleri”.

IL TABELLINO

VENEZIA - LUMEZZANE 2-4

VENEZIA: Limardi, Lyberg, Risina, Lamti, Zuanti, Airola, Cacciamali (76’ Carleschi), Tomasi (46’ Barro), Sclavo (9’ Quaglio), Da Canal (61’ D’Avino), Bonnin (89’ Mattiello). A disposizione: Pinel, Verdaguer, Salvi, Govetto. Allenatore: Marino.

LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi (70’ Sardi De Letto), Daleszczyk, Belotti, Canobbio, Appiah (70’ Velati), Salimbeni, Picchi (84’ Camilla Ronca), Scarpellini (55’ Valesi), Asperti (65’ Paris). A disposizione: Boanda, Brocchetti, Valtulini, Freddi. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Daddato di Barletta.

RETI: 10’ aut Belotti, 23’ Tomasi - 1’ e 11’ Appiah, 77’ Daleszczyk, 84’ Velati.