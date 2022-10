Femminile: trasferta amara per il Lumezzane a Vicenza

Il Lumezzane femminile torna sconfitto per 3 a 1 dalla trasferta in terra veneta contro il Vicenza. Non cambia la posizione in classifica delle rossoblù che rimangono al terzo posto ma perdono terreno nei confronti di Bologna e Meran Women.

Buon avvio di partita del Lumezzane che al terzo minuto ha una doppia chance ravvicinata per sbloccare la partita: Muraro serve in area Asperti che calcia in porta trovando però la respinta del portiere che si ripete sulla ribattuta a colpo sicuro di Scarpellini. Poco dopo il quarto d’ora il Vicenza ha l’occasione di passare in vantaggio su calcio di rigore, ma Gritti si oppone deviando in angolo. Il Lumezzane si fa vedere al 34’ con Asperti che riceve dalla destra in area piccola da Redolfi, ma la sua conclusione non centra lo specchio. A tre minuti dallo scadere della prima frazione di gioco il Vicenza sblocca la partita: cross in area rossoblù, Gritti respinge ma sulla pallavolo vagante in area l’attaccante vicentina viene atterrata in area. Nessun dubbio per l’arbitro e secondo rigore della partita che questa volta viene trasformato da Basso.

Nella ripresa il Lume attacca sin dalle prime battute e al 52’ trova il pareggio: azione sulla sinistra, Palmiero respinge male il cross di Redolfi e Valesi si fa trovare pronta a ribadire in rete. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, ma al minuto 86’ è il Vicenza a trovare la via del gol: palla recuperata a centrocampo, lancio in profondità per Sule che dribbla la propria marcatrice e supera Gritti con una forte conclusione sul primo palo. Nel primo minuto di recupero il Vicenza chiude la partita con Montemezzo che di testa impatta bene un cross da destra superando un incolpevole Gritti.

Le rossoblù di mister Mazza torneranno in campo domenica 6 novembre a Lumezzane contro il Venezia.

IL TABELLINO

VICENZA: Palmiero, Fasolini, Schiavo, Gobbato, Missiaggia, Battilana, Sule, Cattuzzo, Basso, Penzo (60’ Bauce), Montemezzo. A disposizione: Dalla Via, Pecoraro, D’Angelo, Plechero, Dal Bianco, Lugato, Maddalena, Marchiori. Allenatore: Dalla Pozza.

LUMEZZANE: Gritti, Belotti (76’ Forelli), Redolfi, Zappa, Valtulini, Lacchini, Muraro (15’ Ronca), Asperti, Valesi (77’ Sevsek), Scarpellini, Velati. A disposizione: Boanda, Freddi, Dolfini, Paris, Carobbio, Giudici. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Gargano.

ASSISTENTI: Zambon; Sandri.

RETI: 42’ Basso, 86’ Sule, 91’ Montemezzo - 52’ Valesi.

AMMONITE: Gobbato, Valtulini.

Fonte immagine: FC Lumezzane.