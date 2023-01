Femminile: il Lume torna dalla laguna con i tre punti

Bottino pieno per il Lumezzane che torna dalla laguna con i tre punti in tasca. Inizio di gara convincente per le rossoblù pericolose già dopo cinque minuti con Assoni che riceve in profondità da Vavassori, si presenta in area e calcia trovando la grande opposizione del portiere avversario. Nel primo tempo il Lumezzane è in pieno possesso del gioco, ma non riesce a scalfire la difesa veneziana brava a chiudere le giocate di Scarpellini e compagne. La partita si accende nei minuti finali con le padrone di casa che si fanno vedere con una conclusione dal limite dell’area, ma Boanda è attenta. A un minuto dallo scadere della prima frazione è però il Lume a passare in vantaggio: angolo da destra di Salimbeni, sul lato opposto c’è Ronca che al volo di mancino fa 1 a 0. Nella ripresa le ragazze di mister Mazza entrano in campo decise a chiudere la partita e al 53’ trovano il raddoppio con Picchi che ben imbeccata da Vavassori, entra in area, salta il portiere e deposita in rete. Passano dieci minuti e le rossoblù calano il tris: azione manovrata sulla sinistra, Paris trova Picchi sulla trequarti, palla dentro a Ronca e palla forte all’angolino dove il portiere non può arrivare. Il Lumezzane insiste e colleziona altre due nitide palle gol con Appiah e Paris, ma prima un ottimo intervento dell’estremo difensore e poi la poca mira della centrocampista lumezzanese lasciano invariato il risultato.

Il Lume inizia così al meglio il girone di ritorno e si prepara ad affrontare domenica prossima la Rinascita Doccia tra le mura amiche del “Tullio Saleri”.

IL TABELLINO

VENEZIA CALCIO - LUMEZZANE 0-3

VENEZIA CALCIO: Paccagnella, Gastaldin (87’ Conedera, Amidei, Bortoletto, Tosatto (83’ Boschiero), Longato, Baldassin, Cecchinato, Vivian (60’ Tasso), Conventi (70’ Marangon), Centasso. A disposizione, Skofelt, Roncato, Wester. Allenatore: Murru.

LUMEZZANE: Boanda, Vavassori, Redolfi (56’ Forelli), Zappa, Belotti, Daleszczyk, Assoni (34’ Paris), Salimbeni (52’ Valesi), Picchi (78’ Freddi), Scarpellini, Ronca (67’ Appiah). A disposizione: Cancarini, Canobbio, Sardi de Letto, Valtulini. Allenatore: Mazza.

RETI: 44’ e 63’ Ronca, 53’ Picchi

Fonte immagine: FC Lumezzane.