Femminile: il Lume supera in trasferta la Triestina

Il Lumezzane vince anche in trasferta contro la Triestina consolida il terzo posto nel girone B di Serie C e prosiegue l’inseguimento del Meran Women secondo a sole due lunghezze.

Buon avvio di gara per le rossoblù che dopo due minuti sfiorano subito il vantaggio con Redolfi, ma la difesa si salva deviando in angolo. Passano dieci minuti e Redolfi ci riprova su azione d’angolo, ma la sfera sbatte sul palo. La squadra di mister Mazza insiste e va alla conclusione in altre due occasioni, ma Storchi è brava a salvare la propria porta. Nella ripresa il Lumezzane scende in campo con lo stesso piglio vivace e dopo due minuti conquista un calcio di rigore per fallo di mano. Dagli undici metri si presenta Picchi che con freddezza non sbaglia. Al 64’ le rossoblù hanno una doppia chance per segnare, ma l’estremo difensore friulano compie due interventi strepitosi sul primo tiro di Ronca e sulla respinta a botta sicura di Paris. Il Lumezzane vuole chiudere la pratica e a due minuti dallo scadere mette in cassaforte il risultato: azione verticale, palla filtrate di Velati per Picchi che sola davanti al portiere fa 2 a 0.

Le rossoblù, salite a quota 44 punti, torneranno in campo sabato 25 febbraio allo stadio “Tullio Saleri” per affrontare il Portogruaro nell’anticipo della 19ª giornata.

IL TABELLINO

TRIESTINA - LUMEZZANE 0-2

TRIESTINA: Storchi, Peressotti, Virgili, Alberti, Paoletti, Bortolin (64’ Usenich), Zanetti, Tortolo (91’ Tikic), Nemaz (83’ Padulano), De Donatis, Desinano. A disposizione: Malaroda, Olivo, Zuliani, Blasutto, Sandrin. Allenatore: Melissano.

LUMEZZANE: Gritti, Forelli (46’ Valesi), Redolfi (83’ Freddi), Zappa, Belotti, Vavassori, Ronca (71’ Asperti), Paris (79’ Sardi De Letto), Picchi, Daleszczyk, Velati (46’ Salimbeni). A disposizione: Cancarini, Brocchetti, Canobbio, Valtulini. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Bello di Castelfranco Veneto.

RETI: 47’ rig. e 88' Picchi.

Fonte immagine: FC Lumezzane.