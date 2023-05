Femminile: il pre gara di Trento vs Brescia

Vigilia della 30ª e ultima giornata del campionato di Serie B per il Brescia Calcio Femminile che anticipa a domani la sua ultima partita della stagione in trasferta sul campo del Trento. Le Leonesse scenderanno in campo alle ore 15 al “Comunale Mattarello” per riscattare la sconfitta dello scorso turno e salutare nel migliore dei modi una stagione fatti di alti e bassi.

Per quanto riguarda le calciatrici convocate, la lista sarà diramata appena prima della partenza per Trento.

A dirigere l’incontro sarà il signor Kristian Bellò della sezione di Castelfranco Veneto coadiuvato dagli assistenti i signori Leo Posteraro di Verona e Marco Roncari di Vicenza.

Queste le dichiarazioni del del tecnico Ashraf Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Domani è l’ultima di campionato e vogliamo finire vincendo perché siamo consapevoli di aver fatto un brutto finale di campionato sotto il profilo dei risultati ma come impegno e sacrificio non posso rimproverare nulla a queste ragazze, sono state incredibili. Domani vogliamo vincere”.