Femminile: Torres vs Brescia, le dichiarazioni del post partita

Dalla trasferta sarda è arrivata un’altra sconfitta, la quarta consecutiva per le Rondinelle che vogliono cambiare rotta al più presto.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate al termine della partita dal vice allenatore Giovanni Tirinnocchi Penna e le calciatrici Elisa Galbiati e Laura Ghisi.

Giovanni Tirinnocchi Penna, vice allenatore: “Purtroppo non abbiamo affrontato nel migliore dei modi la partita può capitare durante la stagione, speriamo di rifarci domenica prossima. Oggi potevamo sicuramente fare qualcosa in più, soprattutto in fase realizzativa. Domenica col Trani proveremo con tutte le nostre forze a ritrovare i tre punti che ci mancano da ormai un po’ di domeniche, con l’augurio di approcciare alla partita con un altro atteggiamento”.

Elisa Galbiati: “Dovevamo metterci più cattiveria e far girare meglio la palla e cercare la profondità. Come si esce da questo momento? Come abbiamo già fatto in passato: continuando a lavorare. Sappiamo di essere un bel gruppo e di valere più di quanto stiamo dimostrando in queste ultime settimane”.

Laura Ghisi: “Probabilmente siamo entrate in campo con la testa sbagliata, cosa che ultimamente ci sta accadendo da un po’ di partite. Dobbiamo dare una spinta in più. Penso che sia un’annata così, dobbiamo cercare di aiutarci a vicenda per finire al meglio”.