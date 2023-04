Femminile: il pre gara di Torres vs Brescia

Squadra in casa

Squadra in casa Torres

Vigilia della 26ª giornata di Serie B per il Brescia Calcio Femminile, che domani alle 15 sarà impegnato in trasferta sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori per sfidare la Torres.

Reduci da tre sconfitte consecutive, le Leonesse vogliono interrompere la striscia negativa per conquistare il prima possibile la matematica salvezza.

Per l’impegno con la Torres, il Brescia dovrà rinunciare a Teresa Fracas che in occasione della partita contro il Cittadella ha riportato una distorsione alla caviglia destra con lesione di primo grado ai legamenti. Alla lista delle calciatrici indisponibili si aggiunge Camilla Tengattini che ha riportato una lesione al menisco e dovrà essere operata.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Ashraf Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Incontreremo una squadra affamata di punti, che si sta giocando la salvezza e che ha grande aggressività. Da parte nostra però c’è la grande volontà da parte di tutte le ragazze e dello staff di ritrovare una vittoria che ci manca tanto”.

L’elenco delle calciatrici convocate per la partita:

PORTIERI: 1 Lugli, 32 Ferrari;

DIFENSORI: 8 Barcella, 14 Galbiati, 17 Perin, 15 Ripamonti, 6 Viscardi;

CENTROCAMPISTE: 4 Ghisi, 10 Merli Cristina, 30 Bianchi, 23 Magri, 21 Farina, 33 Bortolin, 77 Lumina;

ATTACCANTI: 20 Hjohlman, 7 Brayda, 22 Pasquali, 97 Lonati.