Femminile: il pre gara di Tavagnacco vs Brescia

Vigilia della 28ª e terzultima giornata di campionato per il Brescia Calcio Femminile che domenica 14 maggio alle ore 15 sfiderà le gialloblù del Tavagnacco. Dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro l’Apulia Trani, per le Leonesse altra sfida in casa di una squadra che sta lottando per non retrocedere: le friulane, infatti, sono al momento è terzultime e cercano di rimanere a contatto con la Torres, più avanti di quattro punti.

A dirigere l’incontro una arbitrale tutta di Schio diretta dalla Signora Anna Frazza, coadiuvata dagli assistenti Enrico Rossetto e Marco Fontana.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Ashraf Seleman al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Domani l’insidia maggiore è rappresentata da noi stessi perché dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia di domenica scorsa. Sicuramente le condizioni ambientali non saranno semplici perché è annunciato forte maltempo e il campo di Tavagnacco è in erba naturale, quindi potrebbe essere in condizioni non ottimali. Al di là di questo, sarà comunque una partita durissima contro una formazione che si sta giocando la permanenza in categoria e per questo farà la partita della vita. Noi continueremo a far giocare le giovani ma vogliamo fare una buona partita. Ne mancano tre e vogliamo fare più punti possibili”.

Queste le calciatrice convocate per la trasferta di Udine:

Portieri: 1 Lugli, 32 Ferrari;

Difemsori: 14 Galbiati, 17 Perin, 15 Ripamonti, 6 Viscardi, 78 Angoli;

Centrocampiste: 4 Ghisi, 10 Merli Cristina, 21 Farina, 23 Magri, 25 Panza, 30 Bianchi, 33 Bortolin, 77 Lumina, 48 Pedrini;

Attaccanti: 20 Hjohlman, 7 Brayda, 22 Pasquali, 97 Lonati.