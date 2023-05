Femminile: il Lumezzane chiude la stagione in casa con la Sambenedettese

Ancora in corsa per il secondo posto, il Lumezzane ci proverà fino all’ultimo minuto con l’unico obiettivo di conquistare la vittoria e sperare in un passo falso del Meran Women. L’ultimo avversario della stagione è la Sambenedettese reduce dalla sconfitta interna per 6 a 1 contro il Padova. Sarà proprio il Padova a sfidare il Meran Women e magari a fare un regalo al Lume.

A dirigere l’incontro, valido per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Femminile in programma domenica 28 maggio, sarà il signor Gerardo Garofalo della sezione di Torre del Greco. Gli assistenti saranno i signori Manuel Cavalli e Riccardo Bonicelli, entrambi della sezione di Bergamo.