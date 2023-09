Femminile: inizia il campionato del Lumezzane

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa FC Lumezzane Women

Il Lumezzane Femminile è pronto a fare il suo esordio in campionato. Dopo essersi classificata al terzo posto nella scorsa stagione, la squadra allenata da mister Mazza inizierà la nuova stagione davanti al proprio pubblico contro il La Spezia Calcio con l’obiettivo di conquistare la serie cadetta.

A dirigere l’incontro, valido per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C Femminile in programma domenica 10 settembre alle ore 15:30, sarà il signor Lorenzo Lena della sezione di Treviso. Gli assistenti saranno i signori Jean Christophe Molino della sezione di Brescia e Francesco Oliverio della sezione di Mantova.