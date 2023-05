Femminile: il Brescia chiude la stagione con una vittoria

Si chiude con una vittoria il campionato di Serie B del Brescia Calcio Femminile. Sul campo del Trento le Leonesse giocano un grande secondo tempo e grazie alle reti di Pasquali e Magri rimontano il gol subito a inizio partita.

A partire meglio sono le padrone di casa che dopo sette minuti aprono le marcature con Kuenrath pescata in area da Battaglioli. Passano pochi minuti e il Trento sfiora il raddoppio con Bielak che da pochi passi prende il montante sul traversone di Kuenrath. Al 19’ arriva la risposta del Brescia: cross di Hjohlman per Magri che con lo stop a seguire in area salta un’avversaria, poi è costretta ad affrettare la conclusione che esce centrale. Un minuto più tardi Pasquali colpisce una clamorosa traversa da pochi passi spaventando la formazione di casa. La partita è viva e al 34’ tocca Ferrari è chiamata a salvare la porta chiudendo bene lo specchio a Kuenrath.

Nella ripresa il Brescia scende in campo con molta più vivacità e dopo tre minuti ristabilisce la parità con Pasquali che da dentro l’area spedisce la palla sotto la traversa. Le Leonesse insistono e al 56’ completano la rimonta con Magri al termine di una bella combinazione in velocità con Lonati. La formazione di mister Seleman ha una doppia occasione per raddoppiare, ma prima Hjohlman e dopo Brayda non riescono a trovare il gol. Il Trento fatica e l’unica reazione è affidata a Tonelli che dalla distanza calcia di poco alto. A tre minuti dal termine Magri sfiora la doppietta personale con un tiro insidioso che però termina a lato di un soffio. È l’ultima occasione della partita che termina con la vittoria delle Leonesse sul Trento.

Le parole del tecnico Ashraf Seleman al termine della partita:

“Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio. C’è stata una bella reazione e siamo andati vicino anche al terzo gol. Meritavamo di chiudere bene davanti ai nostri fantastici tifosi. È stata una stagione particolare, sicuramente gli infortuni non ci hanno aiutati ma chi è sceso in campo ha dato tutto. Le ragazze sono state straordinarie e non ho nulla da rimproverare loro, ma solo ringraziarle. Probabilmente potevamo fare qualche punto in più, e giocarci la quarta-quinta posizione, ma questo campionato di Serie B si sta professionalizzando sempre di più e bisogna fare i complimenti alle società dilettantistiche che si sono battute con grande tenacia. È stato un bel percorso, che per me si chiude con questa partita, ma porterò le emozioni provate quest’anno sempre con me”.

IL TABELLINO

TRENTO - BRESCIA 1-2

TRENTO: Callegari, Varrone, Oberhuber, Fuganti, Rosa (73’ Vieira Santos), Battaglioli, Tonelli Linda (46’ Lenzi), Kuenrath, Chemotti (63’ Ruaben), Stockner (46’ Tonelli Alessandra), Bielak (46’ Lucchetta). A disposizione: Valzogher, Erlicher, Andersson, Bertanini. Allenatore: Marcolin.

BRESCIA: Ferrari, Barcella, Galbiati, Perin, Viscardi, Bianchi (46’ Lonati), Magri, Farina (63’ Fracaros), Hjohlman, Brayda, Pasquali (90’ Pedrini). A disposizione: Lugli, Merli Cristina, Ripamonti, Fracas, Lumina, Angoli. Allenatore: Seleman.

ARBITRO: Bellò di Castelfranco Veneto.

ASSISTENTI: Posteraro di Verona; Roncari di Vicenza.

RETI: 7’ Kuenrath - 48’ Pasquali, 56’ Magri.

AMMONITE: Brayda, Pasquali.

NOTE: calci d’angolo 5-5; recupero pt 0’, st 3’.