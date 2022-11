Femminile: il Lumezzane espugna il campo del Riccione

Il Lumezzane vince anche a Riccione consolidando il terza posto alle spalle di Meran Women e della capolista Bologna. Partenza a razzo delle rossoblù che trovano il vantaggio dopo un solo un minuto: cross di Redolfi, uscita sbagliata del portiere che lascia la palla sulla linea di porte dove arriva Picchi che insacca in rete. Il Lumezzane domina la partita e al 24’ raddoppia ancora con Picchi: cross di Redolfi, il portiere respinge lontano, ma sempre in direzione di Picchi che dai trenta metri spedisce la palla sotto l’angolino. Nella ripresa le padrone di casa accorciano immediatamente le distanze con Edoci che approfitta di un errore di Gritti. Al 63’ il Riccione crea un’ottima occasione per acciuffare il pareggio, ma Gritti si riscatta e devia in angolo. Il Riccione vuole rimontare lo svantaggio e dopo tre minuti si ripresenta davanti a Gritti con un’azione fotocopia, ma il numero uno rossoblù neutralizza la conclusione. Al minuto 86 è invece il Lume ad avere l’occasione per chiudere la partita con Paris che fa tutto bene saltando l’avversaria, ma sola davanti al portiere calcia alto. La formazione di mister Mazza ci riprova al 92’ con un colpo di testa di Scarpellini a scavalcare il portiere che riesce però a salvarsi recuperando la palla sulla linea di porta. Con l’occasione della fantasista rossoblù si chiude di fatto la partita che vale tre punti importanti per Forelli e compagne.

Il Lumezzane tornerà in campo domenica 11 dicembre in trasferta contro il Padova.

IL TABELLINO

RICCIONE - FC LUMEZZANE 1-2

RICCIONE: Fara, Tiberio, Calli, Neddar, Greppi, Copia (89’ Moscia), Schipa (68’ Cimatti), Pederzani (77’ Ciavatta), Filippi (83’ Piras), Uzqueda, Edoci. A disposizione: Boaglio, Barocci, Semprini, Salhane. Allenatore: Genovesio.

FC LUMEZZANE: Gritti, Forelli, Redolfi, Lacchini, Belotti, Valtulini (74’ Scarpellini), Asperti (56’ Paris), Freddi, Picchi, Valesi (46’ Zappa), Velati (79’ Assoni). A disposizione: Boanda, Brocchetti, Canobbio, Sardi De Letto, Ronca. Allenatore: Mazza.

ARBITRO Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

RETI: 1’ e 24’ Picchi - 46’ Edoci.

Fonte immagine: FC Lumezzane.