Femminile, il Lumezzane cade di misura a Meda

Il Lumezzane torna da Meda con le mani vuote. Inaspettatamente, le rossoblù sono state sconfitte da un Real Meda cinico capace di sfruttare al meglio le occasioni create e solido in fase difensiva. Decisamente poco incisive le rossoblù che invece nel primo tempo hanno sciupato troppo in fase offensiva come al secondo minuto quando Sule ha mancato il gol dopo aver saltato anche il portiere. A inizio ripresa le padrone di casa hanno trovato il vantaggio con Arosio e poi hanno eretto una linea difensiva invalicabile conquistando tre punti importanti.

Passo falso quindi per le valgobbine che domenica 24 settembre ospiteranno il Moncalieri vittorioso per 5-2 sull’Accademia Calcio Vittuone.

IL TABELLINO

REAL MEDA - LUMEZZANE 1-0

REAL MEDA: Ripamonti, Freby, Indomenico (68’ Ragone), Rovelli, Roventi, Roma, Campisi (85’ Ronchetti), Carolina Mariani, Podda, Molteni (75’ Ferrario), Arosio. A disposizione: Barzaghi, Badino, Kouda, Sironi, Turati, Viscuso. Allenatore: Zaninello.

LUMEZZANE: Gilardi, Vavassori (67’ Zappa), Sardi De Letto (67’ Redolfi), Galbiati, Barcella, Viscardi, Daleszczyk, Ronca (51’ Basso), Mariani (67’ Canobbio), Sule (75’ Licari), Paris. A disposizione: Meleddu, Forelli, Valesi, Botti. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Sacco di Novara.

RETE: 52’ Arosio.