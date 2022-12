Femminile: poker del Brescia contro l’Apulia Trani

Terza vittoria consecutiva senza subire gol per il Brescia Calcio Femminile che a Trani supera l’Apulia con un netto 4 a 0. Il Brescia parte forte sin dalle prime battute di gioco schiacciando di fatto l’Apulia Trani nella propria metà campo. La prima occasione arriva dopo sette minuti con Luana Merli che lanciata in profondità da Fracas si presenta davanti a Meleddu, ma non trova la porta. Il Brescia insiste con Luana Merli prima e Viscardi poi, ma l’ex Meleddu spegne la seconda conclusione ravvicinata. Il gol è nell’aria e arriva poco dopo il quarto d’ora con Luana Merli brava a finalizzare uno splendido assist di Ghisi. I ritmi di gioco calano, ma il Brescia rimane in peno controllo della partita e al 32’ crea un’altra ottima occasione sull’asse Brayda-Luana Merli, ma il la conclusione è strozzata e Meleddu para senza difficoltà. In campo c’è solo il Brescia e al 40′ arriva il meritato gol del raddoppio con Fracasa che batte Meleddu sul primo palo da posizione defilata. Nella ripresa il film della partita non cambia: passano due minuti e Luana Merli fa tremare la traversa con una bella conclusione al volo. Al 51’ Fracas sciupa incredibilmente a porta vuota, ma al 53’ arriva il tris con Brayda che da pochi passi segna sugli sviluppi di un corner. L’Apulia Trani si fa vedere soltanto 57’ con un calcio di punizione di Delvecchio che però termina alto senza impensierire Lugli. Ancora Brescia al 24’ con Pasquali che spreca l’occasione per portarsi sul 4 a 0 che però arriva a dieci minuti dal termine con Hjohlman che finalizza sul primo palo al termine di una delle sue solite discese sulla sinistra. Nei minuti finali il Brescia potrebbe aumentare ancora il passivo con Pasquali ma Meleddu evita un passivo più ampio.

Dopo un periodo difficile con cinque sconfitte consecutive, il Brescia Calcio Femminile è ufficialmente guarito e saluta il 2022 con il sorriso in attesa di affrontare in Coppa Italia la Juventus, domenica 8 gennaio, al rientro dalla pausa invernale.

Le dichiarazioni rilasciate dal mister Ashraf Seleman al termine della partita.

“Abbiamo sbagliato tanto però era importante vincere e ci siamo riusciti. E’ andata bene così. Le ragazze sono state bravissime e abbiamo messo al sicuro il punteggio già nel primo tempo e mostrato anche delle belle trame di gioco nonostante il campo molto rovinato e appesantito dalla pioggia. Intanto ci prendiamo qualche giorno di riposo, poi dopo Natale ci rimettiamo al lavoro per preparare una partita che prima di tutto è una festa, perché giocare con la Juventus è comunque un motivo di orgoglio. La prepararemo al meglio possibile, sempre comunque con un occhio al match successivo col Tavagnacco”.

IL TABELLINO

APULIA TRANI - BRESCIA 0-4

APULIA TRANI: Meleddu (66’ Trentadue), Ruotolo, Ventura, Cochis (46’ Campanelli), Sgaramella, Saltarelli (66’ Sammarco), Buttiglione, Delvecchio, Vitale, Chiapperini, La Donna. A disposizione: Riboldi. Allenatore: Lamia Caputo.

BRESCIA: Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin (80’ Barcella), Viscardi, Ghisi, Magri (59’ Bianchi), Brayda, Hjohlman, Fracas, Merli L. (59’ Pasquali). A disposizione: Ferrari, Merli C., Fracaros. Allenatore: Seleman.

ARBITRO: Savino di Torre Annunziata.

ASSISTENTI: Piedipalumbo di Torre Annunziata; Ferrara di Castellammare di Stabia.

RETI: 16’ Merli L., 40’ Fracas, 53’ Brayda, 79’ Hjohlman.

NOTE: Calci d’angolo 1-9. Recupero pt 1’, st 3’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femmile, foto di Maria Prudenza.