Femminile: Brescia sconfitto dal Napoli

Terza sconfitta consecutiva e quarta partita senza vittorie per il Brescia Calcio Femminile. Cercola, in casa del Napoli femminile, le leonesse perdono per 4-2 al termine di una partita che le aveva viste andare in vantaggio.

La partita inizia con il piede giusto per il Brescia che dopo due minuti trova la prima occasione da gol con un colpo di testa di Galliani terminato alto di poco. Le leonesse giocano disinvolte e al decimo minuto conquistano un calcio di rigore: lancio di Barcella per Luana Merli che entra in area e viene atterrata dalla propria marcatrice: dagli undici metri va la stessa Merli che non sbaglia. La risposta delle partenopee non si fa attendere e arriva dopo tre minuti con Ferrandi brava a trovare l’angolino con una conclusione da fuori area. Il Brescia accusa il colpo e al 17′ il Napoli completa la rimonta con Gonzalez direttamente da calcio di punizione. Il Brescia riordina le idee e prima della mezz’ora si rene pericoloso in due occasioni con Luana Merli prima e Magri poi, ma Tasselli difende bene lo specchio della porta. Al 44′ il Napoli sbaglia un disimpegno difensivo, Luana Merli ruba palla e s’invola in area ma davanti a Tasselli calcia centrale.

A inizio ripresa sono le leonesse sembrano poter rientrare in partita, ma dal quarto d’ora il Napoli prende padronanza del campo e al 23’ allunga le distanze con un’incornata di Gomes su punizione crossata dalla trequarti. Nel momento più difficile il Brescia alza la testa e dopo tre minuti riapre la partita con Luana Merli che da posizione defilata trafigge Tasselli. A cinque minute dallo scadere le leonesse hanno l’occasione per rimettere in parità la sfida ancora con Luana Merli che su cross di Ripamonti calcia al volo, ma è decisiva una deviazione di un difensore in corner. Trascorrono tre minuti e dal possibile pareggio il Brescia subisce invece il quarto gol firmato da Mauri, ancora da calcio di punizione, che chiude la partita a favore del Napoli.

Una sconfitta dolorosa, ma il Brescia potrò rialzarsi tra una settimana quando al Centro Sportivo Rigamonti arriverà il Chievo Verona.

Le dichiarazioni rilasciate dal Mister Ashraf Seleman al termine della partita: “Abbiamo subito gol tre volte su punizione e uno sugli sviluppi di un fallo laterale, mentre noi abbiamo sbagliato tanto in fase realizzativa. Le occasioni per pareggiare le abbiamo avute e nel secondo tempo l’atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Sono contento della squadra, perché abbiamo fatto una bella e importante prestazione. Abbiamo ritrovato un buon Brescia dopo tre partite sottotono. Oggi non me la sento proprio di dire che la squadra non ha fatto il suo perché non abbiamo affatto demeritato e in alcuni frangenti siamo stati superiori al Napoli. Poi le occasioni non sono state a noi favorevoli e abbiamo perso. Però se prestazioni come questa di oggi sono il risultato del lavoro della settimana sono sicuro che faremo bene in futuro”.

IL TABELLINO

NAPOLI-BRESCIA 4-2

NAPOLI: Tasselli, Di Bari, Di Marino, Faria Gomes (93’ Adam), Gonzalez, Pinna (83’ Illiano), Nozzi, De Sanctis, Tamborini (77’ Franco), Ferrandi, Mauri (93’ Albertini). A disposizione: Copetti, Oliva, Strisciuglio, Botta, Landa. Allenatore: Lipoff.

BRESCIA: Ferrari, Ripamonti, Barcella, Galbiati, Viscardi (69’ Fracaros), Brayda (80’ Pasquali), Magri (59’ Ghisi), Merli Cristina, Hjohlman, Fracas, Merli Luana. A disposizione: Lugli, Vavassori, Perin, Bianchi. Allenatore: Seleman.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

ASSISTENTI: Brizzi di Aprilia; Neroni di Ciampino.

RETI: 14’ Ferrandi, 17’ Gonzalez, 68’ Gomes, 87’ Mauri - 11’ rig. e 26’ Merli L..

AMMONITE: Tamborini - Merli L., Merli C., Ghisi, Ripamonti, Galbiati.

NOTE: Calci d’angolo 5-9. Recupero pt 2’, st 4’.

Fonte immagine: Brescia Calcio Femminile.