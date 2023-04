Femminile: Lumezzane in casa del Meran Women per il secondo posto

Dopo la vittoria sull’Orvieto conquistata nell’ultimo turno, il Lumezzane femminile torna in campo per affrontare in trasferta il Meran Women. Uno scontro diretto importate per le rossoblù che in caso di vittoria riaprirebbero la corsa al secondo posto quando mancherebbero altre quattro partite al termine della stagione. A dirigere l’incontro, valido per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Femminile in programma domenica 30 aprile, sarà il signor Francesco Zago della sezione di Conegliano.

Gli assistenti saranno i signori Stefan Nikolic della sezione di Merano e Thomas Lugo della sezione di Bolzano.