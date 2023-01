Femminile: Lumezzane stoppato senza reti dal Villorba

Il Lumezzane non va oltre lo 0 a 0 contro il Villorba che al “Tullio Saleri” gioca una partita tenace. Il Lumezzane fatica a trovare spazi e trova la prima occasione soltanto al quarto d’ora: sugli sviluppi di un corner Salimbeni trova in area Picchi che calcia forte senza trovare lo specchio della porta. Al 27’ il Lume si distende in verticale con Scarpellini brava a servire Velati che controlla e calcia peccando in imprecisione. Sul finire del primo tempo Scarpellini ci prova di testa su corner, ma la palla sbatte sulla parte alta della traversa. Nella ripresa il Villorba gioca di rimessa e al 64’ spaventa le padrone di casa arrivando al tiro da pochi passi dello specchio, ma Boanda è provvidenziale e salva la porta. La partita si accende nel finale quando al novantesimo Picchi lanciata in area riesce a scavalcare il portiere con un delizioso colpo sotto, ma la difesa ospite respinge sulla linea. La formazione di mister Mazza ci prova fino all’ultimo minuto di recupero con un’azione fotocopia conclusa ancora con un salvataggio della retroguardia a pochi centimetri dal gol.

Pareggio che lascia l’amaro in bocca per il Lumezzane che manca l’aggancio del Meran Women, sconfitto nello scontro diretto dal Bologna, al secondo posto della classifica. Le rossoblù chiuderanno il girone di andata domenica 22 gennaio in trasferta contro la Sambenedettese.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - VILLORBA 0-0

FC LUMEZZANE: Boanda, Vavassori (84’ Zappa), Zavarese (53’ Sardi de Letto), Valesi (71’ Freddi), Daleszczyk, Valtulini, Paris (68’ Appiah), Salimbeni, Picchi, Scarpellini (84’ Assoni), Velati. A disposizione: Cancarini, Canobbio, Ronca. Allenatore: Mazza.

VILLORBA: Manente, Cochrane, Morettin (68’ Pivetta), Donadel, Bassani, Ghezze (74’ Pistis), Fortran, Sandi, De Martin (80’ Granello), Rossi (87’ Coletto), Zilli. A disposizione: Feltrini. Allenatore: Meneghello.

ARBITRO: Vincenzi di Bologna.

ASSISTENTI: Roncari di Vicenza; Scaldaferro di Vicenza.

AMMONITE: Picchi.

Fonte immagine: FC Lumezzane.