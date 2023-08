Femminile, al via la stagione del Lumezzane

La nuova stagione del Lumezzane Femminile è ufficialmente cominciata. Guidate dall’allenatrice Roberta Mazza, le rossoblù si sono trovate martedì 7 agosto presso il centro sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia per iniziare la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie C. Presenti al campo per la prima seduta anche il presidente Andrea Caracciolo e il Main Sponsor Lodovico Camozzi.

Un mese di preparazione e quattro test importanti prima dell’avvio del campionato fissato domenica 10. Il primo incontro sarà con il Pavia Academy, poi con l’Under 21 dell’Inter Femminile, a seguire con la 3 Team Brescia e infine la partita di lusso contro il Sassuolo allenato dal tecnico bresciano ed ex Lumezzane, Giampiero Piovani.

Di seguito il programma completo del ritiro estivo del Lumezzane Femminile:

7 agosto: inizio preparazione estiva

19 agosto: amichevole Lumezzane - Pavia Academy

26 agosto: amichevole Lumezzane - Inter Femminile Under 21

30 agosto: amichevole Lumezzane - 3 Team Brescia

1 settembre: amichevole Lumezzane - Sassuolo

10 settembre: inizio campionato