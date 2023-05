Femminile: Lumezzane straripante contro la Sambenedettese

Serie C femminile

Finale di stagione con il botto per il Lumezzane che all’ultima di campionato batte la Sambenedettese con il punteggio senza storia di 10 a 0. Bomber implacabile è stata ancora una volta Roberta Picchi, autrice di una tripletta. Doppiette per Asperti e Camilla Ronca, un gol a testa per Velati, Valesi e Salimbeni.

Nonostante la roboante vittoria, la squadra allenata da mister Mazza non conquista il secondo posto per un soffio e chiude il campionato al terzo posto. Il Meran Women, infatti, è riuscito a superare in trasferta il Padova al termine di una sfida infinita. Con il punteggio di 4 a 3, le bolzanine hanno conquistato i tre punti e mantenuto il punto di vantaggio sul Lume.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - SAMBENEDETTESE 10-0

LUMEZZANE: Gritti (51’ Cancarini), Freddi, Brocchetti, Salimbeni, Forelli, Valtulini, Asperti (66’ Paris), Valesi (57’ Francesca Ronca), Picchi, Scarpellini (71’ Zappa), Velati (61’ Camilla Ronca).A disposizione: Belotti, Zavarese, Canobbio). All. Mazza.

SAMBENEDETTESE: Sbranchella, Di Salvatore, Langiotti, Lelli, Bianchini, Sgariglia, Ponzini (12' Belleggia), Marano, Poli, Pontini, Sacchini. Allenatore: Pompei.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

ASSISTENTI: Cavalli di Bergamo; Bonicelli di Bergamo.

RETI: 6' 63’ Asperti, 10' Velati, 20' Valesi, 46’ 75’ 84’ Picchi, 53’ Salimbeni, 68' 73’ Camilla Ronca.