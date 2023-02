Femminile: il Lume ne fa sei alla Rinascita Doccia

Il Lumezzane vince senza troppa fatica contro la Rinascita Doccia e sale a quota 43 punti in classifica. Avvio di gara favorevole alle rossoblù che al 13’ passano in vantaggio: Vavassori converge al centro del campo e imbuca per Velati che sola davanti al portiere non sbaglia. Il Lume insiste e al 20’ arriva il raddoppio: Valesi intercetta palla a centrocampo e serve Velati che in pochi minuti firma la doppietta. La squadra di mister Mazza è pieno possesso della partita, ma il primo tempo termina senza altre reti. A inizio ripresa le padrone di casa allungano subito le distanze con Picchi brava a raccogliere una corta respinta del portiere sul tiro di Velati. Al 59’ le rossoblù calano il poker con un’inarrestabile Velati. Al 65’ la Rinascita Doccia ha un sussulto e trova il gol della bandiera con Papi brava a finalizzare al meglio una ripartenza veloce. Il gol subito riaccende il Lumezzane che alza nuovamente il ritmo mettendo sotto la formazione ospite. Al 76’ la manita porta la firma di Salimbeni che da calcio di punizione da 25 metri batte Mazzanti con un tiro potente sotto l’angolino. Al minuto 84’ arriva anche il sesto gol realizzato da Ronca al termine di un’azione verticale. Altri tre punti per il Lumezzane che tornerà in campo domenica 19 febbraio in trasferta sul campo della Triestina.

IL TABELLINO

FC LUMEZZANE - RINASCITA DOCCIA

FC LUMEZZANE Gritti, Forelli, Vavassori, Salimbeni, Canobbio, Valtulini (46’ Zappa), Sardi De Letto (61’ Paris), Valesi, Picchi (61’ Ronca), Freddi (39' Daleszczyk), Velati (69’ Asperti). A disposizione: Boanda, Scarpellini, Redolfi. Allenatore: Mazza.

RINASCITA DOCCIA: Mazzanti, Metti (69’ Nesti), Nigro, Biolco (54’ Brunetti), Sabatino, Fedele (63’ Innocenti), Mancin, Papi, Hxemaj, Campi, Del Giudice (92’ Aiello). A disposizione: Viggiano. Allenatore: Bellucci.

ARBITRO: Kovacevic di Arco.

RETI: 13', 20' e 59’ Velati, 51’ Picchi, 76' Salimbeni, 84’' Ronca - 65’ Papi)

AMMONITE: Canobbio.

Fonte immagine: FC Lumezzane.