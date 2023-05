Femminile: pesante sconfitta casalinga del Lumezzane

Serie C femminile

Serie C femminile Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa FC Lumezzane Women

Giornata da dimenticare per il Lumezzane Femminile che tra le mura amiche del “Tullio Saleri” perde pesantemente contro il Femminile Riccione. La formazione romagnola parte subito decisa e dopo quattro minuti passa in vantaggio con Neddar al termine di un’azione veloce al limite dell’area. La partita rimane in costante equilibrio fino al 43’ quando Appiah ha sui piedi la palla del pareggio, ma da buona posizione calcia alto.

All’uscita dagli spogliatoi, il Riccione entra in campo con vivacità e al 52’ raddoppia con Schipa, brava a vincere un contrasto al limite dell’area e a depositare in rete. Il Lumezzane prova a reagire e costruisce una buona occasione con Velati che però calcia troppo centralmente. Ne approfitta così il Riccione che al 78’ allunga le distanze: lancio lunghissimo del portiere ospite, la difesa rossoblù si fa scavalcare, Uzqueda riceve e con un pallonetto supera Boanda. La formazione di mister Mazza accusa il colpo e a due minuti dallo scadere Neddar firma la doppietta personale con una conclusione non irresistibile dalla distanza. Un minuto più tardi le rossoblù trovano il gol della bandiera con Picchi che su angolo di Salimbeni salta più alto di tutte gonfiando la rete.

Turno di campionato amaro per il Lumezzane che domenica prossima ospiterà il Padova ancora allo stadio “Tullio Saleri”.

IL TABELLINO

LUMEZZANE - FEMMINILE RICCIONE 1-4

LUMEZZANE: Boanda, Forelli, Sardi De Letto (59’ Asperti), Daleszczyk (77’ Piovani), Belotti, Canobbio, Appiah (46’ Camilla Ronca), Salimbeni, Picchi, Freddi (52’ Zappa), Velati (59’ Paris). A disposizione: Cancarini, Brocchetti, Valtulini, Zavarese. Allenatore: Mazza.

FEMMINILE RICCIONE: Boaglio, Calli (88’ Della Chiara), Copia, Edoci, Filippi (85’ Luisa lorio), Greppi, Neddar, Rossi (64’ Pederzani), Schipa (76’ Piras), Tiberio, Uzqueda. A disposizione: Zoffoli, Nicole lorio, Saraniti. Allenatore: Genovesio.

ARBITRO: Schmid di Rovereto.

ASSISTENTI: Sanneris di Mantova; Crobu di Mantova.

RETI: 89’ Picchi - 4’ Neddar, 52’ Schipa, 78’ Uzqueda, 88’ Neddar.